Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ erstmals in Bühl und Steinbach

Seit nunmehr 55 Jahren gibt es den bundesweiten, jährlichen Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Allein in Baden-Württemberg treten 125.000 Schülerinnen und Schüler in Mannschaftswettbewerben gegeneinander an. Jetzt hat das Landesfinale im Handball, Fußball, Basketball sowie in der rhythmischen Sportgymnastik erstmals im Badischen stattgefunden.

Die Handballspiele wurden in der Großsporthalle in Bühl ausgetragen, die anderen drei Hallensportarten in der Stadthalle und in der Sportschule in Steinbach.

„Jugend trainiert für Olympia“ erstmals in Steinbach

„Wir heißen 450 Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg herzlich willkommen“, sagte Michael Daiber vom Sportreferat im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Zusammen mit Pascal Müller vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) ist er organisatorischer Leiter der Veranstaltung.

Dass die beiden zum ersten Mal in Bühl und Steinbach zu Gast sind mit dem Landesfinale, liegt an Arnold Manz. Er ist nicht nur erfolgreicher Handballtrainer, sondern zugleich Landesbeauftragter des Kultusministeriums für den Handballsport bei „Jugend trainiert für Olympia“.

„Arnold Manz hat vorgeschlagen, die Finale in den Ballsportarten in Bühl und Steinbach durchzuführen. Diesen ‚Ball‘ haben wir gerne aufgegriffen und nutzen die Kapazitäten, die gerade die Sportschule bietet“, erklärte Michael Daiber. All die Jahre sei es üblich gewesen, dass jede Sportart individuell ihr Landesfinale austrage.

Erst ein einziges Mal seien zuvor die finalen Wettbewerbe auf Landesebene in verschiedenen Disziplinen zusammengefasst worden. So trafen im Jahr 2018 in Sindelfingen erstmals 1.500 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Sportarten zusammen. „Eigentlich ein Modellprojekt und die Initiative für eine bundesweite Umsetzung“, sagte Daiber. Corona machte diese Bestrebungen aber zunichte, sodass man jetzt mit dem gemeinsamen Auftritt von vier Sportarten diese Idee wieder aufgreife.

Laut Arnold Manz war auch die Teilnahme der Volleyballer geplant. Diese mussten aber absagen, da sich viele Schüler bereits in Prüfungsvorbereitungen befinden. Aber bereits im nächsten Jahr ist die Begegnung der jungen Sportler in Bietigheim-Bissingen wieder größer geplant. Pascal Müller ist derzeit dabei, Pläne für 2.500 Teilnehmer auszutüfteln.

Bei den jetzigen Landesfinals ist keine Schule doppelt vertreten, sagt Michael Daiber und begrüßt 38 Mannschaften, die nach Bühl zur Eröffnungsfeier angereist sind. Im Basketball sind 13 Mannschaften aus allen Landesteilen zwischen Konstanz, Karlsruhe und Tübingen vertreten. Aus Freiburg traten gleich zwei Mannschaften aus zwei verschiedenen Schulen an. Bei den Mädchen gewann die Mannschaft des Theodor-Heuss-Gymnasiums Freiburg und bei den Jungen die Schüler des Markgrafen-Gymnasiums in Karlsruhe.

Handball-Landesmeister kommen aus Göppingen und Stuttgart

Beim Handball sind es jeweils acht Mannschaften, die überwiegend aus dem Schwäbischen kommen. Landesmeister der Mädchen wurde dann auch die Mannschaft aus Göppingen, bei den Jungs siegte Stuttgart. Im Fußball hingegen haben die Badener zwischen Ettlingen und Mannheim zahlenmäßig die Nase vorn. Einen Heimvorteil genießen die Fußball-Mannschaften der Robert-Bosch-Schule Baden-Baden und der Handelslehranstalt Bühl. Den Sieg holte eine Mannschaft aus Mannheim.

In der Disziplin rhythmische Sportgymnastik kommen nur zwei von acht Mannschaften aus dem Regierungsbezirk Freiburg. Dazu gehören sowohl das Gymnasium in Achern als auch die Heimschule Lender, die hier mit jeweils einer Mannschaft antreten.

Im Landesfinale geht es natürlich um den Sieg und um den Erfolg. Michael Daiber

Sportreferat im Kultusministerium

Der Auftakt in der Großsporthalle in Bühl wurde musikalisch umrahmt von der Band der Realschule Gaggenau. Musiklehrer Andreas Schmoll hatte eine große Band mit Gitarristen, Sängern und Bläsern mitgebracht. „Im Landesfinale geht es natürlich um den Sieg und um den Erfolg. Aber es geht auch um den fairen Wettkampf, um Respekt und Achtung“, wandte sich Michael Daiber an die Schülerschaft.

„Wir freuen uns, dass die Landesfinale bei uns in Steinbach stattfinden können“, sagte Christian Reinschmidt, Leiter der Sportschule, die mit insgesamt 25 Sportfachverbänden kooperiert. Der 7. Mai sei tatsächlich der einzige Tag gewesen, an dem die Hallen in der Schule komplett frei waren. Die Mensa biete außerdem die Möglichkeit, dass die jugendlichen Sportler dort gemeinsam zu Mittag essen können. Die Handballerinnen und Handballer wurden währenddessen von einem großen Team der Carl-Netter-Realschule in Bühl versorgt. Zwei Shuttle Busse pendelten zwischen den Sportstätten.