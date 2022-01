Landgericht Baden-Baden

60-Jähriger soll drei Mädchen sexuell missbraucht haben: Angeklagter aus Raum Bühl schweigt

Er sitzt still da, und das über Stunden. Der Mann, der an diesem Montag im Landgericht auf der Anklagebank sitzt, wohnt in einer Gemeinde in der Nähe von Bühl und soll in insgesamt 32 Fällen drei Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, teils schwer, sexuell missbraucht haben.