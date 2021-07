Die Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern verlegt ihre Zentrale in die Bühler City. Gleichzeitig wird das Gebäude im Baden-Badener Stadtteil Steinbach verkauft. Das gefällt nicht allen Angehörigen.

Die Lebenshilfe der Region Baden-Baden/Bühl/Achern verlegt ihre Zentrale ins Stadtzentrum von Bühl. Die Gebäuderochade beim Selbsthilfeverein für Menschen mit Behinderungen hat Angehörige irritiert. Eine Mutter fühlt sich nur „häppchenweise und unvollständig“ informiert.

Markus Tolksdorf, Geschäftsführer der Lebenshilfe, kann diese Vorwürfe nicht nachvollziehen. Bis Herbst will der Selbsthilfeverein das neue Zentrum im Gebäude am Sparkassenplatz eröffnen, das sich im Besitz des Kreditinstituts befindet. Die offizielle Adresse lautet dann Marktstraße. Gleichzeitig wird das Haus in der Sommerstraße im Baden-Badener Stadtteil Steinbach verkauft.

Menschen mit Behinderungen gehören mitten in die Gesellschaft. Markus Tolksdorf, Geschäftsführer der Lebenshilfe