Hotel am Froschbächel, es ist 16.30 Uhr. André Hennig vom Förderverein „Round Table 108 Koblenz“, begleitet von einem Kameramann, plaudert mit Hotelinhaber Robert Haag, Vize-Präsident des Round Table 85 Ortenau. In der Nähe steht ein mit Sponsoren-Aufklebern bestücktes Teamfahrzeug.

In wenigen Minuten wird Radfahrer Willi Schuh hier eintreffen: Weder Hitze noch Gewitter können das RT-Tischmitglied von seinem Ansinnen abhalten, seine Spendentour gegen Blutkrebs fortzusetzen, die er am 19. Juni begonnen hat und voraussichtlich am 29. Juni in Alpe d’Huez beenden wird, wie Hennig während der Wartezeit berichtet.

Plötzlich rufen die Männer: „Da kommt er ja!“ Eben noch im Murgtal, schon an der Zwischenstation in Bühl angelangt, wirkt Willi – man duzt sich – verschwitzt, müde, aber dennoch guter Dinge. Er nimmt den Helm ab und erzählt bereitwillig, was ihn dazu bewog, sich als Hobbyradfahrer einer 940-Kilometer-Strecke zu widmen, bei der er über 9.000 Höhenmeter überwinden muss.

Er sei, sagt er, erst durch die Pandemie auf das Radfahren gestoßen, weil er „seinen“ Sport – Fußball – schmerzlich vermisst und einen Ausgleich gesucht habe. „Anfang dieses Jahres erfuhr ich dann vom Schicksal der kleinen Lana, die mit neun Jahren zum ersten Mal und mit elf zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt war. Lanas Mutter berichtete regelmäßig über Instagram von ihrer kämpferischen Tochter. Das hat mich beeindruckt, und ich fand es absolut unterstützenswert.“

Tour sammelt Spenden für Verein ‚Nestwärme Deutschland‘

Gemeinsam mit anderen RT-Tischmitgliedern plante er eine Spendentour. Als die Etappen feststanden, auch schon Gelder gesammelt und der Familie überreicht worden waren, starb das Mädchen.

Trotz oder vielleicht auch wegen dieser traurigen Nachricht gab der Wirtschaftsingenieur sein Vorhaben nicht auf: Er beschloss, Kindern mit einem ähnlichen Schicksal zu helfen. „Die Beträge gehen nun an den Verein ‚Nestwärme Deutschland‘, der schwerkranke Kinder und ihre Familien auf ihrem harten Weg begleitet.“

Am ersten Tag, sagt Schuh, habe er gezweifelt, ob er durchhalte. „Es war brütend heiß.“ Nicht aufzugeben, lohnte sich indes: Nach exakt 108 Kilometern fühlt er sich sehr fit. „Bis jetzt habe ich gute Beine.“ Die braucht er auch, denn Schuh konzipierte die Strecken so, dass er immer wieder Berge bewältigen muss. „Mein Ziel ist schließlich die legendäre Endetappe der Tour de France in den französischen Alpen, dafür muss ich in Übung bleiben.“

Schuh wird von anderen Sportlern begleitet - und zeigt die Tour in den Sozialen Medien

Abgesehen von Hennig, der die Etappen mit dem Teamfahrzeug begleitet, hat Schuh zudem immer mal wieder sportliche Gesellschaft: „Heute waren zwei Radprofis mit mir unterwegs, aber nur bis Karlsruhe.“ Welche Strecke wann bevorstehe, lasse sich über die sozialen Medien verfolgen, erklärt Hennig. „Auch Christian Roth, ehemaliger Präsident des RT-Tisches Schwetzingen, ist einen Abschnitt mitgefahren.“

Schuh hofft nun, viele Spendengelder „einzufahren“. Seit seinem Start seien schon über 10.600 Euro eingegangen, berichtet er. Den entsprechenden PayPal-QR-Code trägt Willi gar auf der Wade.

Das Rad übernimmt letztlich Anton Simonov von der Firma BamBuk Ottersweier. Nur vorübergehend natürlich: Simonov macht einen Fahrzeugcheck. Schuh, der die Nacht im Hotel am Froschbächel verbringen wird und dann gen Freiburg weiterfährt, sehnt sich unterdessen nach einer Dusche. Und: „Nach einem guten Essen!“ Damit dürfte Robert Haag freilich schon gerechnet haben.