Lehrer und Schulleiter aus Bühl sind mit der Lernbrücke in den Schulferien zufrieden

Pauken in den Sommerferien. Auf den ersten Blick ein Horror-Szenario für jeden Schüler. Aber wenn die Schule monatelang ausfällt und die Wissenslücken immer größer werden und sich spürbar negativ auf die Noten auswirken, dann muss etwas geschehen.

„Ich bin wirklich zufrieden, was ich zusammen mit den Schüler in diesen paar Tagen durchgehen konnte“, meint Markus Werth, der in den letzten beiden Ferienwochen an der Weststadtschule in Bühl als Lehrer aktiv war.

Schüler, Lehrer und Schulleiter in Bühl sind sehr zufrieden mit dem positiven Verlauf der Aktion Lernbrücke. 106 Schüler aus insgesamt neun Schulen verteilten sich auf drei Standorte mit Aloys-Schreiber-Schule (75), Carl-Netter-Realschule (15) und Weststadt-Grundschule mit 15 Schülern.