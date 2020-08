Leiter des Bluegrass-Festivals: „Gestreamtes Theater ist wie Nikotinkaugummi“

Zunächst überwiegt die Freude, dass es endlich wieder los geht, dass wir wieder zusammen proben können, Konzerte und sogar Opern spielen dürfen. Dazu kommt ein Bedauern, dass die groß besetzten Werke, zum Beispiel Wagners „Tannhäuser“, vorerst nicht möglich sind, und durch kleinere Produktionen wie „Orfeo“ von Gluck ersetzt werden müssen. Im Konzertbereich ist statt Mahler oder Bruckner zunächst mal viel Mozart und Beethoven geplant, also Komponisten, deren Werke man in kleineren Orchesterbesetzungen gut aufführen kann, denn alle Mitwirkenden müssen auf der Bühne derzeit einen Mindestabstand von 1,5 Meter in alle Richtungen einhalten. Ich hoffe, dass wir demnächst in Deutschland das Modell der Salzburger Festspiele übernehmen können. Dort werden Sänger*innen und Musiker*innen regelmäßig getestet und von den Abstandsregeln im Haus befreit, damit eine normale Opernaufführung (mit dem Orchester im Orchestergraben) möglich ist. Zusätzlich muss jeder einzelne permanent ein „Kontakttagebuch” führen. Was im Profisport (Fußballbundesliga) funktioniert, sollte auch an Theatern möglich sein.