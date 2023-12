Die Einbrecher stahlen das Diebesgut aus einem Wohnhaus in der Tullastraße in Lichtenau. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

In ein Wohnhaus in der Tullastraße in Lichtenau sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 7.30 und 22 Uhr eingebrochen und haben dort Bargeld und Uhren im Wert von 20.000 Euro gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten, um in das Haus zu kommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, der Polizei Hinweise unter (0 72 23) 99 09 70 zu melden.