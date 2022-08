Gebäudebrand in Lichtenauer Verpackungsfirma: Starke Rauchentwicklung

In Lichtenau brennt aktuell ein Firmengebäude. Die Feuerwehren aus Achern, Rheinmünster, Baden-Baden und Bühl sind dabei, den Brand zu löschen.

Am Donnerstagabend, um 17.36 Uhr, ging bei der Polizei über Notruf die Meldung eines Gebäudebrandes in Lichtenau/Grauelsbaum ein.

Betroffen ist eine Verpackungsfirma in der Austraße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt, so die Polizei in einer Pressemeldung. Es besteht akute Einsturzgefahr.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Verletzte sind bislang nicht zu beklagen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit keine Aussage getroffen werden, heißt es weiter in der Meldung. Auch die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.