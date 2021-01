Lichtenau. Jetzt erst recht: Nach dieser Devise hat der Heimatverein Medicus Lichtenau auch für das Corona-Jahr 2020 einen Heimatgruß aufgelegt. Auf fast 130 Seiten informiert er über das Jahresgeschehen in der Stadt. Die Befürchtung, dass sich nicht genügend Material finde, um den Lesern des in der 57. Ausgabe erschienenen Büchleins genügend Stoff bieten zu können, habe sich rasch zerstreut, berichtet Vorsitzender Rolf Karrais: „Von den Vereinen hatten wir einen so schnellen Rücklauf wie nie zuvor. Sie wollen den Menschen zeigen, dass es sie noch gibt, und sich in der Öffentlichkeit präsentieren.“

Gleichwohl sei der Entscheidung, den Heimatgruß aufzulegen, im vergangenen Sommer eine intensive Diskussion vorausgegangen. „Es war ja nichts los, es hat kaum etwas stattgefunden“, sagt Karrais. „Aber gerade deswegen haben wir uns am Ende dafür entschieden, es zu machen. Wir wollen den Leuten damit zeigen, es gibt uns und auch die anderen Vereine noch. Außerdem verstehen wir das auch als eine Aufmunterung.“

Der Heimatgruß des Medicus gliedert sich in drei Teile: Allgemeines, Vereine sowie Geschichte, Jubiläen und mehr. Der allgemeine Teil beleuchtet das Geschehen im Heimatverein, das wie so vieles andere von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt war. Doch die abgesagten Veranstaltungen bedeuteten keineswegs zwangsläufig, dass das Vereinsleben komplett eingestellt wurde. Arbeit gab es auch weiterhin, „denn die große Museumsanlage muss gepflegt und gehegt werden: den Blumenschmuck gießen, den Bauerngarten bearbeiten, Äpfel verlesen, Geräte instand halten...“, heißt es in dem Beitrag „Der Medicus in der Corona-Zeit“. Zudem wurden am Museum Erneuerungen vorgenommen. Der Nebenraum der Kaffeestube, zuvor als Werkstatt genutzt, wurde zu einem Wirtschaftsraum umgebaut, um bei Veranstaltungen bessere Arbeitsabläufe zu haben. Bürgermeister Christian Greilach bilanziert in einem Rückblick das Jahr aus der Sicht der Stadtverwaltung, die von der Pandemie vor zahlreiche Herausforderungen und auch neue Aufgaben gestellt worden sei. 2020 habe eigentlich zum Jahr der Jubiläen werden sollen, etliche Vereine hätten runde Geburtstage feiern können. alle hätten sie enorme Einnahmeausfälle zu verzeichnen gehabt, schreibt Greilach.

Wie sie das Jahr trotz allem gemeistert haben, schildern Vereine, Feuerwehr und Schule in ihren verschiedenen Beiträgen. Bis Anfang März lief das Vereinsleben noch in den gewohnten Bahnen, danach aber wurden viele Pläne durchkreuzt. Ein Beispiel dafür ist der FC Rheingold Lichtenau. Seinen 100. Geburtstag wollte er unter anderem mit einem Festbankett und einem Gastpiel von Borussia Dortmund feiern. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: In diesem Jahr nimmt der Verein einen neuen Anlauf, das Jb