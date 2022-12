Lichtenau: Einbrecher klaut Schmuck aus Einfamilienhaus

Ein Unbekannter ist am Montag über die Terrassentüre in ein Haus in Lichtenau eingebrochen. Dort klaute der Täter wohl unter anderem Schmuck.

Eine bislang unbekannte Person ist am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Werner-Wild-Straße in Lichtenau eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter wohl die Terrassentüre auf. Dadurch gelangte er ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte der Unbekannte nahezu sämtliche Räume.

Nach aktuellen Informationen der Polizei fehlen Schmuck und weitere hochwertige Gegenstände.