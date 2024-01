Zeugen gesucht: Unbekannter bricht in Metzgerei in Lichtenau ein

Ein Unbekannter ist durch das Aufhebeln der Hintertüre in eine Metzgerei in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch das Aufhebeln der Hintertüre in eine Metzgerei in der Straße „Auf der Schanz“ in Lichtenau eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei deaktivierte der Täter zunächst die Außenbeleuchtung, welche den rückwärtigen Gebäudebereich beleuchtete. Anschließend versuchte der Unbekannte durch Aufhebeln des Hintereingangs in die neben der Metzgerei gelegene Bäckerei zu gelangen.

Als dies nicht gelang, verschaffte sich der Täter Zugang zur Metzgerei. Im Inneren durchsuchte der Unbekannte Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nichts. An beiden Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 27) 22 21 zu melden.