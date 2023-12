Unbekannter bricht in Wohnung in Lichtenau ein und stiehlt Elektronik

Ein Unbekannter ist auf unbekannte Weise in eine Wohnung in Lichtenau eingebrochen. Gestohlen wurden elektronische Geräte.

Ein Unbekannter ist am Mittwoch zwischen 7 und 19 Uhr in eine Wohnung in der Straße „Im Gewerbegebiet“ in Lichtenau eingebrochen.

Wie sich der Täter Zutritt zur Wohnung verschaffte, ist unklar, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte habe elektronische Geräte entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik herangezogen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 23) 99 09 70 zu melden.