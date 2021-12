Einst Schneiderei

Modehaus Dorn in Lichtenau schließt: Jeans kamen aus San Francisco nach Lichtenau

Ein Modegeschäft im beschaulichen Lichtenau in Baden wird zum Mekka für Jeans-Fans aus weitem Umkreis. Wie geht so etwas und warum macht diese Instanz in Sachen Mode jetzt zu?