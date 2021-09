Feuerwehreinsatz

Öl auf Gewässer in Rheinbischofsheim: Verursacher noch unbekannt

Mit dem Alarmstichwort „Öl auf Gewässer, auf „Holchbach“, Am Gumpen in Rheinbischofsheim“ wurde die Feuerwehr Rheinau am Dienstagabend um 20.07 Uhr zu einem Einsatz gerufen.