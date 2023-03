Schwere Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer bei einem Sturz am Mittwochabend bei Lichtenau zugezogen. Die Polizei teilte mit, dass der Mittsiebziger gegen 22:20 Uhr bei starkem Schneeregen und ohne Helm auf der Waldstraße von Lichtenau kommend in Richtung Lichtenau-Scherzheim unterwegs war. Unmittelbar vor dem Ortsschild behinderte das Wetter seine Sicht scheinbar so stark, dass er nach links von der Fahrbahn abkam und neben der Straße einen größeren Steinbrocken streifte. Der Fahrer stürzte dabei von seinem Fahrzeug und verletzte sich schwer. Der Roller schlitterte zurück und kam auf der Straße zum Liegen. Der Mann wurde von einem Krankenwagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.