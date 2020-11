Am Laptop aufgenommen

„DJ Jadon Fonka aus Sri Lanka ist auf meinen Gesang über Hashtags und Social Media aufmerksam geworden“, erzählt die junge Künstlerin Roza Sargsyan im Gespräch mit dem ABB.

Am 21. Oktober wurde dann der erste gemeinsame Song, der am ehesten der Musikrichtung Dubstep zuzuordnen ist, auf der Video-Plattform Youtube veröffentlicht. Mittlerweile verzeichnet der Song „Waiting For You“ von Jadon Fonka & Roza 975 Aufrufe auf Youtube.