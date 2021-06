Der Altbau in der Bühler Dreherstraße war ebenso malerisch wie baufällig. Nach seinem Abriss schreibt das Baurecht eine Doppelgarage im Erdgeschoss vor. In Zukunft flanieren die Bühler an einer massiven Wand vorbei.

Abrisse und Neubauten in der Innenstadt sorgen immer für kontroverse Diskussionen. Mitten in der Bühler Altstadt wurde jetzt ein mehr als ein Jahrhundert altes Wohnhaus abgebrochen. Das nicht denkmalgeschützte Gebäude in der Dreherstraße soll einem Neubau in ähnlicher Kubatur und Dimensionen Platz machen.

Das Bühler Büro Planum hat das Einfamilienhaus im Auftrag eines Bühler Bauherrn entworfen, der nicht genannt werden möchte und das Gebäude für seine Familie nutzen will. Die Architekten hatten dabei mit nahezu unlösbaren Bauvorschriften zu kämpfen.

Das malerische kleine Wohnhaus, das mit Efeu berankt war, wurde von den Nachbarn schon seit längerer Zeit aufmerksam beobachtet. Weil das Gebäude bereits seit vielen Jahren leer stand, befürchteten sie einen Abriss und einen überdimensionierten Nachfolgebau.