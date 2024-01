Mann erwischt zwei Einbrecher in seiner Wohnung in Bühl

Zwei Männer sind am Dienstagabend in Bühl in eine Wohnung eingebrochen. Sie flüchteten, als der Besitzer nach Hause kam.

Durch Aufhebeln einer Terrassentür sind zwei Unbekannte am Dienstag, gegen 18.40 Uhr in eine Wohnung in der Obervogt-Haefelin-Straße in Bühl eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die beiden in der Wohnung mehrere Schlafzimmerschränke durchwühlten.

Als der Besitzer der Wohnung zurückkehrte, waren die Einbrecher noch in der Wohnung und flüchteten direkt durch die Terrassentür. Es ist noch nicht klar, ob sie etwas stahlen.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Täter sind vermutlich männlich, beide circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie sprachen Deutsch. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die unter (0 72 23) 99 09 70 abgegeben werden können.