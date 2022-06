Mann leckt in Bühl Frau ab und fährt betrunken Rad

Sein seltsames Verhalten am Mittwoch und Donnerstag hat einem 43-Jährigen in Bühl Ermittlungsverfahren wegen unterschiedlicher Straftaten eingebracht. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Mittwochabend erstmals auffällig, als er eine Frau in einem Einkaufsmarkt in der Güterstraße umarmte und ableckte.

Dies geschah gegen den Willen der Frau, sodass die Beamten zunächst wegen sexueller Belästigung ermittelten. Der Mann war nach der Tat verschwunden. Am Donnerstag wurde er im selben Geschäft wiedererkannt. Kurze Zeit später stoppten Polizisten ihn, als er auf seinem Fahrrad unterwegs war.

Mann wiederholt seine Trunkenheitsfahrt

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann mit zwei Promille eindeutig nicht mehr fahrtüchtig war. Schon wenige Stunden zuvor war er in der Hauptstraße mit einem ähnlichen Promillewert gestoppt worden. Hier hatten die Beamten, die noch nicht um seine Tat vom Mittwochabend wussten, sein Fahrrad abgeschlossen und den Schlüssel einbehalten.

Wie genau der Mann sich danach wieder Zugriff auf sein Fahrrad verschaffen konnte, ist unklar. Wegen seiner verschiedenen Straftaten erwarten ihn nun strafrechtliche Konsequenzen.