Mann rast mit 1,8 Promille von Achern nach Bühl

Auf der Fahrt von Achern nach Bühl hat ein Mann am Montagmittag gegen 14 Uhr betrunken mehrfach gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Die Polizei teilte mit, dass er zunächst von Achern bis zur Abzweigung Sasbach einem Verkehrsteilnehmer viel zu dicht auffuhr. In Höhe Ottersweier überholte er trotz durchgezogener Linie und Sperrfläche, so dass entgegenkommende Fahrzeuge nur durch Abbremsen einen Frontalzusammenstoß verhindern konnten. Die verständigten Polizisten konnten den 47-Jährigen dann in Bühl einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann mit fast 1,8 Promille gefahren war.

Zeugen können unter (0 72 23) 99 09 70 Hinweise abgeben.