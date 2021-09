Mann stürzt in Bühl in sechs Meter tiefen Orchestergraben

Bei einem Unfall in Bühl wurde am Montagnachmittag ein 66-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 14 Uhr mit Wartungsarbeiten an der Hebebühne in der Marktstraße beschäftigt, als er den Halt verlor und in einen sechs Meter tiefen Orchestergraben stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Klinikum.