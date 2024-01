Mann versucht mit gefälschtem Aufenthaltstitel über Bühl einzureisen

Beamte der Bundespolizei haben am frühen Sonntagmorgen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Tank- und Rasthof Bühl einen Mann mit einem falschen italienischen Aufenthaltstitel gefunden. Die Polizei teilte mit, dass der Mann aus Pakistan kommt. In der anschließenden polizeilichen Vernehmung gab der 39-Jährige an, das Dokument für 500 Euro gekauft zu haben, um in Frankreich arbeiten zu können.

Der Mann bat um Asyl und ist nun in der Landeserstaufnahmestelle

Da der Mann bei den Beamten um Asyl bat, leiteten sie ihn nach Abschluss der Vernehmung zu der zuständigen Landeserstaufnahmestelle weiter.