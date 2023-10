Die Aufgaben des künftigen Bühler Ersten Beigeordneten nennt Martin Osieja „sehr, sehr reizvoll“. Die Vielfalt sei für ihn ein Grund gewesen, sich auf die Nachfolge von Wolfgang Jokerst (Grüne) zu bewerben. Der 58-Jährige ist damit einer von fünf Kandidaten um das zum 1. Januar des nächsten Jahres frei werdenden Amts des Bürgermeisters.

Osieja gehört keiner Partei an. Er stammt aus dem Ruhrgebiet, wo er an der Ruhr-Universität Bochum Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau studierte. Nach ersten Stationen als Projektingenieur in einem Heidelberger Ingenieurbüro im Bereich Tunnelbau und als Bauleiter in einem Stuttgarter Spezialtiefbauunternehmen wechselte Osieja in die Verwaltung. Schon damals waren es die vielen unterschiedlichen Aufgaben, die ihn zum Wechsel bewogen.

Berufliches Glanzstück in Mannheim

Im Frühjahr 1998 legte er nach dem zweijährigen Referendariat die Große Staatsprüfung ab. Seitdem arbeitet Osieja im höheren bautechnischen Verwaltungsdienst. In der Straßenbauverwaltung war er in Stuttgart unter anderem mit dem Ausbau eines Autobahnabschnitts befasst. Die Strukturreform der Straßenbauverwaltung führte ihn nach Heidelberg, wo ein „beruflichen Glanzstück“ auf ihn wartete: der Rück- und Neubau einer größeren Mannheimer Autobahnbrücke über den Neckar. „Das war in technischer und auch in vertraglicher Hinsicht sehr anspruchsvoll“, sagt Osieja.

Von 2006 an arbeitete er im Regierungspräsidium Karlsruhe as Gebietsreferent für den Nordschwarzwald. Zu seinen Tätigkeiten zählten dabei die Gesamtkoordination aller sich in der Planung und im Bau befindlichen Projekte und die Straßenplanung. Seit 2016 leitet der Landesbeamte das Straßenbauamt des Landkreises Rottweil, das rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. 600 Kilometer Straßen und drei Straßentunnel sind zu betreuen.

Ich habe größte Lust, diese Aufgaben anzugehen. Martin Osieja

Bewerber um das Amt des Bürgermeisters

Neben diesen beruflichen Stationen lehrte Osieja von 2007 bis 2016 an der Dualen Hochschule in Mosbach „Projektsteuerung im Bauwesen“ sowie „Ausschreibung und Vergabe“. Heute schult er die Beschäftigten der Straßenbauverwaltung des Landes sowie der Landkreise im Bereich des Bauvertragsrechts. Außerdem publiziert er in Fachzeitschriften.

Er habe stets die Herausforderung gesucht, sagt der Familienvater. Eine solche erkenne er auch in Bühl. Die Ausschreibung der Stelle habe er nach der Rückkehr aus dem Urlaub und kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist gesehen. Nachdem er eine Nacht darüber geschlafen habe, sei die Entscheidung zur Bewerbung gefallen: „Ich glaube, das Anforderungsprofil passt zu mir. Ich habe größte Lust, diese Aufgaben anzugehen.“

Positives erstes Bild von Bühl

Natürlich müsste er sich möglichst schnell mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen. Bei seinen ersten beiden Besuchen habe er ein positives Bild gewonnen: „Bühl ist eine nette Stadt. Hier lässt es sich leben.“ Eine Bewerbung von außen habe sicher Vor- und Nachteile: die fehlenden Ortskenntnisse einerseits , die persönliche Unabhängigkeit andererseits.

Über mögliche Themen, die auf den Ersten Beigeordneten zukommen könnten, hat sich Osieja schon Gedanken gemacht. Im Gespräch präsentiert er zehn davon und nennt eine ganze Reihe von Ideen. Dabei gelte in jedem einzelnen Fall als oberste Prämisse: „Was ist machbar und was ist bezahlbar? Gibt es Zuschussmöglichkeiten?“ Und: Die Bürger sollten stets informiert werden. Wichtig sei es, Projekte koordiniert abzuwickeln „und Projektrisiken frühzeitig zu erkennen“.

Zwar sei er sein Berufsleben lang im Tiefbau zu Hause gewesen, „aber wie sagt man: Wer in die Tiefe baut, kann auch in die Höhe bauen“. Während des Studiums habe er viel über das Konstruktive Bauen gelernt. Dabei liege die Wurzel manchen Problems nicht auf der fachlich-baulichen Ebene, Beispiel Wohnungsbau. Es fehle vor allem an sozialem und bezahlbarem Wohnraum. „Das ist kein einfaches Thema“, sagt Osieja. „Ein Investor möchte Geld verdienen.“ Er habe kein Patentrezept, aber eine Stadt müsse sich dieser Aufgabe stellen.

Bühler Projekte auf gesamte Lebensdauer hin betrachten

Beim Bau selbst lenkt der Bewerber den Blick auch auf neue Formen und stellt sie unter das Stichwort Dekarbonisierung. Und er plädiert für eine Lebenszyklus-Kosten-Betrachtung: „Jedes Projekt muss bis zum Ende durchgedacht und durchgerechnet werden“. Alle Kosten, die über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes anfallen, sind dabei in den Blick zu nehmen, von der Planung und Fertigung über Nutzung und Betriebskosten bis zur Entsorgung.

Die Digitalisierung, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung in Zeiten des Fachkräftemangels sicherzustellen, die Verkehrsplanung und damit die Frage, welchen Beitrag eine Stadt zur Verkehrswende leisten kann, sind im Gespräch ebenso ein Thema wie das Schlagwort „Schwammstadt“, das in Bühl im Zusammenhang mit dem geplanten Baugebiet Kirchgassgraben auf die Tagesordnung kam.

„Wie gehen wir mit Starkregen um, mit Hitze und Dürre?“, stellt Osieja eine Frage in den Raum. Die Schwammstadt sei eine Möglichkeit, das Wasser in der Stadt zu halten und sinnvoll einzusetzen. „Das sollte Standard werden“, meint er und hat dabei nicht nur Neubaugebiete im Blick. Dann sagt er mit Blick nicht nur auf dieses Thema, sondern die ganze Bandbreite der Aufgaben: „Ich möchte das gerne und mit Überzeugung umsetzen“.