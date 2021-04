Bühls Klimaschutzmanager: „Die Badewanne schwappt irgendwann über“

Bühl drückt in Sachen Klimaneutralität aufs Tempo. Klimaschutzmanager Martin Thiele erklärt, was das bedeutet und warum es keine einheitliche Definition für CO2-Neutralität gibt.

Bühl ist ein wichtiger Industriestandort und möchte klimaneutral werden. Welche Folgen hat das für Unternehmen und Bürger? Im BNN-Interview spricht der Bühler Klimaschutzmanager Martin Thiele über Theorie und praktische Auswirkungen des Klimaschutzes. Das ist der erste Teil des Gesprächs.

Martin Thiele ist seit einem halben Jahr Klimaschutzmanager und Leiter des Referats Klima und Umwelt bei der Stadt Bühl. Zuvor war der 32-Jährige in derselben Position bei der Gemeinde Birkenwerder in Brandenburg tätig.

Thiele hat Global Change Management an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde studiert. Zudem erwarb er einen Bachelorabschluss am University College Maastricht in den Niederlanden, dort in den Fachgebieten Internationale Beziehungen und Nachhaltigkeitswissenschaften.