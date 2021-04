In Teilen der Innenstadt in Bühl gilt ab Donnerstag, 29. April, für vorerst drei Wochen eine Maskenpflicht. Damit reagiert die Verwaltung auf die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt hat im Einvernehmen mit der Stadt Bühl für Teile der Innenstadt eine Maskenpflicht für Fußgänger erlassen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Die Maskenpflicht tritt am 29. April für den täglichen Zeitraum von 8 bis 22 Uhr in Kraft und ist befristet bis zum 20. Mai.

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für die Stadt Bühl liegt bedingt durch 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage derzeit bei 222 Fällen pro 100.000 Einwohnern und ist damit deutlich über dem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Rastatt (Stand 25. April). Der Wert für den Landkreis Rastatt beträgt derzeit 186,2 (Stand 26. April).

Insgesamt gibt es in der Stadt Bühl derzeit 116 aktive Fälle. Wie das Landratsamt mitteilt, liegt der Schwerpunkt der Neuinfektionen aus geographischer Sicht im Stadtgebiet, weniger betroffen sind die Ortsteile.

Landratsamt begründet Maskenpflicht mit diffusem Infektionsgeschehen

Das Infektionsgeschehen sei diffus, nach wie vor bestehe eine hohe regionale Belastung des Gesundheitssystems im Landkreis Rastatt. Der Covid-Bereich des Klinikum Mittelbadens ist derzeit mit 68 Covid-19 Patienten belegt - auf der Intensivstation werden 11 Covid-19 Patienten versorgt.

Der mit der Maskenpflicht einhergehende Grundrechtseingriff ist in Anbetracht des Infektionsschutzes und der jeweiligen Interessen nach Meinung des Landratsamtes verhältnismäßig. Die Anordnung sei geeignet, um das Ziel – die Aus- und Weiterverbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen – zu erreichen.

Weniger belastende Maßnahmen, die ebenso wirksam sind, sind nach Ansicht der Behörde nicht ersichtlich. Die Belastung durch das Tragen einer Maske sei von relativ geringer Intensität. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bedeute – unter Berücksichtigung der Ausnahmen – keine erhebliche Beeinträchtigung, teilt das Landratsamt in seiner Pressemitteilung mit.