Mehrere Strafanzeigen erwarten einen 27-Jährigen aus Bühl

Ein 27-Jähriger hat am Mittwochabend gleich zwei Mal Unfallflucht begangen. Auf ihn warten jetzt mehrere Strafanzeigen.

Ein 27-jährigen Mann aus Bühl hat sich zwei Mal unerlaubt vom Tatort entfernt. Gegen 21 Uhr am Mittwochabend soll dieser zunächst eine Fensterscheibe im Bereich des „Hansjakobwegs“ beschädigt und sich danach mit einem Motorroller vom Tatort entfernt haben, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Kurze Zeit später soll er auf seiner Flucht einen Fußgänger auf dem parallel zur L84 verlaufenden Fahrradweg in Richtung Bühl-Eisental angefahren und sich auch hier unerlaubt entfernt haben. Der Passant wurde hierbei leicht verletzt. Das am Motorroller angebrachte Kennzeichen und die sichergestellten Fahrzeugteile an der Unfallstelle, brachten die Beamten des Polizeireviers Bühl schließlich auf die Spur des jungen Mannes.