Kommentar

Impfpflicht ist die einzige Lösung in der Corona-Krise

In Bühl gibt es einen Adventsmarkt hinter Gittern. In Ettlingen findet er wegen Corona gar nicht erst statt. Eine Impfpflicht ist die einzige Lösung, wenn Weihnachtsmärkte in den nächsten Jahren nicht regelmäßig ausfallen sollen.