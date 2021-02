Über katastrophale Zustände im Kurhaus Sand an der Schwarzwaldhochstraße berichtet ein Mieter vor dem Amtsgericht Bühl. Elektrischen Strom, warmes Wasser und Heizung gibt es nur noch unregelmäßig.

Die Kurhaus Sand GmbH hat einem Mieter wegen Mietrückständen gekündigt und strengt gleichzeitig eine Räumungsklage an. Der Zivilprozess vor dem Amtsgericht Bühl gibt einen Einblick in katastrophale Zustände, die angeblich im denkmalgeschützten Hotel an der Schwarzwaldhochstraße herrschen. Der Hotelbetrieb endete bereits 1994.

Vorwürfe im Hinblick auf das Kurhaus und seine Eigentümer hat im November bereits Hansjörg Willig, der Vorsitzende des Vereins Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße, gegenüber dieser Zeitung erhoben.

Willig sprach unter anderem von Umweltverschmutzung, einem kritikwürdigen Umgang mit Mietern und einem nicht angemeldeten florierenden Gewerbe. Ein Insider hat Willig eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung gestellt, die auch der Redaktion vorliegt. Darin ist im Zusammenhang mit einer Mieterin von Sympathien für den IS, Okkultismus und Satanismus die Rede.