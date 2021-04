Millionenprojekt: Evangelisches Gemeindezentrum in Bühl wird erweitert

Die evangelische Johannes-Gemeinde in Bühl steht vor einer großen Aufgabe: Sie will ihr Gemeindezentrum zukunftstauglich machen. Das Vorhaben gliedert sich in zwei Teile: die Sanierung und eine Erweiterung zu einem Forum.

Wenn die Planungs- und Antragsphase optimal läuft, könnte vielleicht schon Ende dieses Jahres mit dem Bau begonnen werden: „Wahrscheinlicher ist aber das Jahr 2022“, sagt Pfarrer Götz Häuser.

2017 hatte ein Liegenschaftsprojekt der Landeskirche, in dem alle Gebäude aufgemessen und bewertet worden waren, die Bühler Wahrnehmungen bestätigt: „Wir haben für unsere Gemeindegröße zu wenig Raum“, berichtet Ute Müller. Sie leitet die Steuerungsgruppe, der auch Götz Häuser und Werner Venter angehören.