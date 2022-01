60-Jähriger vor Gericht

Missbrauch in mehr als 20 Fällen: Mann aus der Nähe von Bühl muss sechseinhalb Jahre in Haft

Ein 60-Jähriger aus einer Gemeinde in der Nähe von Bühl muss für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis - weil er in mehr als 20 Fällen Mädchen sexuell missbraucht hat. Am letzten Verhandlungstag ließ der Verurteilte eine Erklärung verlesen - in der sich der Täter quasi als Opfer darstellt.