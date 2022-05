Bekannter Gastronom

Mit neuem Namen und Konzept: „Killer“ übernimmt das Traditionsgasthaus Krone in Bühl-Oberbruch

In Bühl schließen immer mehr Gaststätten. Auch die „Krone“ in Oberbruch stand seit dem Jahresende leer. Jetzt gibt es mit Siegbert Gütle einen neuen Wirt. In der Szene ist er als „Killer“ bekannt.