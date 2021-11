Hoffnung auf mehr Nachwuchs

Mit viel Liebe zum Detail: Beim Modellclub Lichtenau entsteht der Bahnhof Bühl in Miniatur

Jetzt haben die Dieseltriebwagen der Mittelbadischen Eisenbahn endlich ein Zuhause. Nicht am Bahnhof Bühl, sondern im Modell des Modellclubs 1:87 Lichtenau. Für die Fertigstellung braucht der Club viele helfende Hände. Auch ein junger Eisenbahn-Fan packt am Bahnhofsmodell mit an.