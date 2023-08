1932 taucht in Ottersweier ein Plakat mit der Aufschrift auf: „Mutter, wenn Dein Kind schwächlich ist, soll es getötet werden. Das ist die Lehre Hitlers“. Der künftige Reichskanzler, in seinem Buch „Mein Kampf“ ist es nachzulesen, hält die Erhaltung „minderwertigen Lebens“ für eine Verhöhnung der Natur.

Zur Serie Zwangssterilisierungen waren eines der zahlreichen Verbrechen der Nationalsozialisten. Bei der Umsetzung der Rassenpolitik ab 1933 spielten dabei auch Mediziner in den Städten und Gemeinden eine Rolle. In Bühl war dies unter anderem Walter Moog, der Leiter des Gesundheitsamts. Diese Serie beleuchtet nicht nur seine Tätigkeit zwischen 1933 und 1945, sondern stellt auch die Frage, wie es mit ihm nach dem Ende des Dritten Reiches weiterging.

Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig sei, der dürfe dieses Leiden nicht auf Kinder übertragen. Er habe den festen Willen, so Hitler, den „Volkskörper“ zu reinigen und krankhafte Erbanlagen „auszumerzen“. Im Zusammenspiel mit schon seit vielen Jahren auch in der Wissenschaft geführten Diskussionen ist es daher wenig überraschend, dass die Nazis bereits früh mit der Umsetzung ihrer „Rassenhygiene“ beginnen.

Am 14. Juli 1933 wird das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet, zum 1. Januar 1934 tritt es in Kraft und ermöglicht Zwangssterilisierungen. Die Liste der zu Sterilisierenden ist lang: psychisch Kranke, Blinde, Taube, Kriminelle. In Bayern heißt es rasch: „Wer heute als Hilfsbedürftiger ein Krankenhaus betritt, ist sozusagen schon verhaftet“.

Das braucht aber willige Helfer vor Ort. In Bühl ist einer davon Walter Moog, der Amtsarzt und Leiter der Gesundheitsämter in Achern und Bühl. Wer war dieser „Gehilfe in Weiß“?

Walter Moog (die Schreibweise des Vornamens variiert, mal mit, mal ohne h) kommt am 6. August 1888 in Gengenbach zur Welt. Nach dem Abitur studiert er zwischen 1907 und 1912 an den Universitäten Kiel und Freiburg Medizin. Im Ersten Weltkrieg dient er von August 1914 bis Oktober 1916 in einer Sanitätskompanie und gehört anschließend bis 1918 einer Reserveeinheit an. Eine staatsärztliche Prüfung legt Moog am 30. Dezember 1920 ab. Am 9. Mai 1922 übernimmt er in Bühl das Amt des Bezirksarztes. Zum Amtsarzt am Staatlichen Gesundheitsamt Achern wird er am 1. April 1935 berufen.

Minister weist Moog auf „Amtspflicht“ hin

Nach der Verlegung des Gesundheitsamts Achern nach Bühl übernimmt Moog (katholisch, verheiratet und Vater einer Tochter) ab dem 1. April 1937 die dortige Leitung. Zum 1. Juli 1938 erfolgt seine Ernennung zum Medizinalrat. Auch sein Vater hatte bereits als Medizinalrat und Bezirksarzt in Breisach gewirkt.

Datiert vom 2. Januar 1934 erhält Moog ein Schreiben vom Minister des Inneren in Karlsruhe, das ihn auf die Umsetzung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hinweist: „Es gehört zur Amtspflicht jedes Bezirksarztes, die unter das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses fallenden Personen zur Unfruchtbarmachung zu bringen.“

Am 8. März 1934 bestellt Moog die Bürgermeister ein und fordert sie auf, die Erbkranken (Alkoholiker, Geisteskranke, „Schwachsinnige“ und weitere) anzuzeigen: „Daraufhin scheinen ihm so viele Fälle gemeldet worden zu sein, dass er bald darauf bat, in den nächsten vier Wochen von neuen Meldungen abzusehen.“

In seiner Funktion als Leiter des Bühler Gesundheitsamtes und als Bezirksarzt stellt er Anträge auf Unfruchtbarmachung und unterstützt durch seine Gutachten sowie durch seine Mitwirkung beim Erbgesundheitsgericht in vielen Fällen die Zwangssterilisation: „Recherchen haben ergeben, dass Bürgermeister Kraemer ab 1934 mehr als 500 Personen der Acherner Kernstadt an Bezirksarzt Dr. Moog in Bühl zur ‘erbbiologischen Begutachtung’ gemeldet hat“, sagt die Acherner Stadtarchivarin Andrea Rumpf.

Als zuständiger Amtsarzt kann Moog die angezeigten „Erbkrankverdächtigen“ auch zwangsweise vorführen lassen. Am 14. August 1936 schreibt er an das Bühlertäler Bürgermeisteramt, dass die genannte Person einer Vorladung des Gesundheitsamtes Achern nicht nachgekommen sei und sie deshalb am 21. August 1936 „morgens 8 Uhr pünktlich durch die Ortspolizei in Zivil“ vorgeführt werden müsse.

Oberflächliche Prüfung

Die Vorgeladenen werden im Gesundheitsamt von Moog auf ihren physischen und psychischen Gesundheitszustand untersucht. Besonderen Wert legt er bei einer Diagnose wie „angeborener Schwachsinn“ auf die Überprüfung der geistigen Fähigkeiten. Der „Intelligenzprüfungsboten“ umfasst Bereiche wie Orientierung (etwa „Wie heißen Sie?“), Schulwissen („Wer war Bismarck?“), allgemeines Lebenswissen („Wo geht die Sonne auf?“), Geschichtserzählung und Sprichworterklärung, sittliche Allgemeinvorstellungen („Weshalb darf man auch sein eigenes Haus nicht anzünden?“) sowie das Verhalten bei der Untersuchung. Aufgrund dieser oberflächlichen Fragen ist eine ernsthafte Prüfung der potenziellen Opfer weitgehend auszuschließen.