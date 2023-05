Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Bühl leicht

An einer Kreuzung in Bühl prallten ein Auto und ein Motorrad zusammen. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisgebern oder möglichen Zeugen.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagmorgen um 7.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw im Kreuzungsbereich der Rheinstraße mit der Bundesstraße 3 in Bühl leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 3 in nördlicher Richtung unterwegs und kollidierte mit einem aus Vimbuch in Richtung Innenstadt fahrenden PKW.

Nach einer Zeugenaussage soll der Mann bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro.