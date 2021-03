Vorbei sind die Zeiten, als die Maske – korrekt die Mund-Nasen-Bedeckung – das Potenzial zum stylischen Accessoire auch für die High Society hatte: Schau mir auf die Maske, KIeines, da siehst Du meinen Porsche. Oder den Hund, oder psychedelisch buntes Farbenspiel, oder...

Die Vorschriften haben sich geändert: Zum Bäcker, Arzt, in ICE nach Frankfurt wie in den Bus aufs Land, darf ich nur noch mit OP-Maske oder eben mit FFP-Teil (Filtering Face Piece/partikelfilternde Gesichts-Bedeckung) – in sehr überschaubarem, antiseptischem Farbangebot.

Ich mache mich auf die Suche meiner schönen Heimatstadt Bühl, wie sieht das mit dem Wegwerfen aus? Landen alle der Einweg-Dinger brav in der Mülltonne oder liegen sie irgendwo im Park zwischen Krokussen und frisch sprießendem Rasen, vor dem Bankautomat oder auf dem Gehweg?