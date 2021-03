Musiker aus Bühl bei der Grammy-Gala in Los Angeles: „Es war mir eine Ehre“

Für mich war es ganz okay. Ich habe mich schon am Anfang dafür entschieden zu versuchen, so kreativ wie möglich zu sein. Nicht dass ich nach einem Jahr zurückblicke und mich wundere, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Ich habe viele Songs geschrieben und viel unterrichtet an der Belmont University hier in Nashville und noch viele andere Sachen für Film und TV in die Wege geleitet. Und so geht es jetzt weiter.