Ein neuer Abschnitt

„Engel“, Zwetschgenfest und Bürgerhaus: Küchenchef Achim Held hört in Bühl auf

Achim Held hat in 42 Jahren im Team des Gasthauses „Engel“ in Bühl-Vimbuch viel erlebt. Was etwa hat Udo Lindenberg in seiner Küche gemacht?