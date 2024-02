Nach einem versuchten Einbruch in Bühl wurde der Täter gefasst

Ein Einbrecher hat am Donnerstagabend versucht, in ein Einfamilienhaus in Bühl einzubrechen. Er floh zu Fuß. Die Polizei konnte ihn vorläufig festnehmen.

Ein Einbrecher hat am Donnerstagabend kurz von 21 Uhr in der Meisenstraße in Bühl versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter später vorläufig festnehmen, wie die Beamten mitteilten.

Der Täter wollte mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens einschlagen. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Dem Täter misslang der Einbruch in das Haus. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße.

Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest

Eine Polizeistreife nahm den 36-Jährigen im Bereich der Unterführung zur K3749 vorläufig fest. Er wurde bis zur Klärung einer möglichen Haftbefehlsstellung durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Polizeigewahrsam genommen. Beim Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Mögliche Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 gebeten.