In der Kernstadt gibt es keine Bauplätze mehr. Das Baugebiet „Kirchgassgraben“ soll Abhilfe schaffen. Doch das Gelände ist feucht. Wegen der neuen B3 ist es außerdem laut.

Es ist feucht und laut. „Kirchgassgraben“ ist das letzte große Baugebiet in der Bühler Kernstadt. Es ist rund 7,88 Hektar groß und erstreckt sich zwischen Weststadt und neuer Bundesstraße 3.

Im Gemeinderat gibt es schon immer eine breite Zustimmung für das Projekt. Im 25. November 2020 hat das Gremium einstimmig den Aufstellungsbeschluss gefasst. Jetzt wurden ebenso einstimmig die Planungsleistungen der Bearbeitungsstufe 1 an ein Ingenieurbüro in Pforzheim vergeben. Das kassiert dafür 207.756 Euro.

Stadt Bühl kann die Vergabe nicht stemmen

Die Stadt vergibt die Planung auf der Basis der 2016 in Deutschland modernisierten Vergabeverordnung (VgV). Die Ausschreibung lief europaweit. Das ist mit einem erheblichen personellen Aufwand verbunden. Den kann die Stadtverwaltung nicht stemmen und hat deshalb ein Fachbüro in Karlsruhe beauftragt.

Beim VgV-Verfahren handelt es sich nicht um einen Architektenwettbewerb. Der Auftrag wird nach einem Verhandlungsverfahren vergeben, dem ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb vorangeht. Den hat die Stadt am 15. Juni im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Die Büros, die es in die engere Wahl schafften, wurden am 20. Oktober zum sogenannten Verhandlungstermin eingeladen. Gewertet wurde nach Auskunft der Stadt im Verhältnis 30 Prozent Preis und 70 Prozent Leistungskriterien.

Das beauftragte Büro soll das nicht einfache Projekt in mehreren Stufen bearbeiten. In der ersten Stufe geht es um eine erschließungstechnische Alternativplanung mit Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ende 2023 sollen die Ergebnisse vorliegen. Anfang 2024 will die Stadt nach jetzigem Stand das eigentliche Bebauungsplanverfahren einleiten.

100 Baugrundstücke im Bühler Kirchgassgraben geplant

Das Baugebiet „Kirchgassgraben“ erstreckt sich zwischen der Weststadt im Osten, der neuen Bundesstraße 3 im Westen, der Rheinstraße im Norden und dem Sandbach im Süden. Es sollen mehr als 100 Baugrundstücke mit Doppelhäusern, Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern und wenigen Einfamilienhäusern entstehen. Auch eine eingeschränkte Gewebenutzung soll möglich sein.

Aspekte einer „Smart City“ sollen nach Wunsch von Stadtverwaltung und Gemeinderat berücksichtigt werden. Dieser ein wenig schwammige Begriff beschreibt den Wunsch, neue Quartiere ökologischer,effizienter, technologisch fortschrittlicher und inklusiver zu machen. Bevor es an die Vorentwurfsplanung geht, will die Stadtverwaltung die Entwässerungs- und Lärmproblematik in Zusammenhang prüfen.

„Wir sind an die EU-Vorschriften gebunden“, begründete Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) das aufwendige Vergabeverfahren. Georg Feuerer (CDU) forderte den OB auf, den Technischen Ausschuss über den aktuellen Stand zu informieren. „Ich befürchte, die Erschließung wird nicht ganz billig“, meinte er. Schnurr stimmte zu.

„Das Gebiet ist komplex und nicht ganz einfach. Es handelt sich um eine Tieflage. Ohne Pumpen wird es nicht gehen.“ Schnurr kündigte eine „verdichtete Bauweise“ an. „Wir wollen mit der Fläche sparsam umgehen“, erklärte er.

Das Gebiet ist komplex und nicht ganz einfach. Hubert Schnurr, Oberbürgermeister

Karl Ehinger (FW) blickte zurück. „Das Baugebiet beschäftigt uns bereits seit Jahren“, meinte er. „Es gibt Probleme mit Entwässerung und Lärmschutz. Immerhin schaffen knapp acht Hektar Platz für viele neue Wohneinheiten.“ Ehinger forderte, den Seniorenrat einzubinden. „Der sucht einen Bauplatz für einen Mehrgenerationenhaus“, erinnerte er.

Kritik an langem Vergabeverfahren

Pit Hirn (SPD) bezeichnete die Vergabe der Planungsleistungen als „überfällig“. „Das dauert zu lange“, fand er. „Wir müssen Gas geben.“ Ulrich Nagel (SPD) plagten andere Bedenken. „Was ist mit dem Grundstückserwerb durch die Stadt?“, wollte er wissen. „Der ist so gut wie abgeschlossen“, berichtete Schnurr.

„Es sind nur noch ein oder zwei Grundstücke offen.“ „Gut, dass wir in die Puschen kommen“, sagte Lutz Jäckel (FDP). Er forderte, die Vorgaben der Smart City in „Kirchgassgraben“ umzusetzen. „Die Autos müssen aus diesem Neubaugebiet raus oder zumindest unter die Erde“, forderte Jäckel. Er sprach von einem „Zukunftsgebiet“, bis zu dessen Verwirklichung es noch ein bis zwei Jahre dauere. Jäckel hoffte, dass sich die Baupreise bis dahin ein wenig positiver entwickeln.