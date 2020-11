Der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Feuerer wies auf die Entwicklung in Altschweier hin. Ortsvorsteher Manfred Müller hatte im ABB-Interview von Frustration in der Bevölkerung gesprochen, weil die durch die engagierte Bürgerbeteiligung geweckten Erwartungen auf ein neues Ortszentrum rund um die Reblandhalle nicht erfüllt worden seien. „Das ist schade“, konstatierte Feuerer jetzt im Gemeinderat. Es sei zu überlegen, wie die Bürgerbeteiligung wieder aktiviert werden könne. Auf seine Frage, was die Stadtverwaltung tun könne, kündigte Oberbürgermeister Hubert Schnurr noch für diese Woche ein Gespräch mit dem Ortsvorsteher an. In Corona-Zeiten sei eine Bürgerbeteiligung schwierig. Wenn in Altschweier ein Projekt möglich werden solle, müsse man sich eine Finanzierung außerhalb von Zuschussprogrammen überlegen. Die Einstufung im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum als Schwerpunktgemeinde - gemeinsam mit Eisental - hatte für öffentliche Projekte nichts gebracht. wl