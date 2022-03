Lebhafte Diskussion

Neuer Blitzer für Bühl kostet 180.000 Euro: Nach drei Jahren ist der Kaufpreis wieder drin

Der alte Blitzer in Bühl ist nicht mehr rechtssicher. Die Stadt kauft für 180.000 Euro ein neues Tempomessgerät. Durch Bußgelder soll diese Summe in spätestens drei Jahren wieder in der Kasse sein.