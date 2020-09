Neuer Klimaschutz-Manager von Bühl: Fridays for Future ist eine Notwendigkeit

Es ist nie zu spät, Vorsorge zu betreiben. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute zu spüren und werden mit der zunehmenden globalen Erwärmung deutlicher. Je später Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt werden, desto teurer werden sie. Würde beispielsweise heute mehr in humusreichere Böden investiert, um beim Beispiel der Landwirtschaft zu bleiben, könnten bereits in wenigen Jahren mit Hitzestress und längeren Trockenperioden besser umgegangen werden. So wäre die Landwirtschaft resilienter gegenüber Klimawandelfolgen. Natürlich ist nicht absehbar, wann und in welchem Maß sich Investitionen rentieren. Dennoch überwiegen die Vorteile der Vorsorge gegenüber den negativen Risiken des Weiter-so-wie-bisher.