„Neusatz – Heimat mit Zukunft“. Unter diesem Motto feiert der Bühler Stadtteil ein ganzes Jahr lang sein 775-jähriges Jubiläum. Einer der Höhepunkte des Festjahres steht nun bevor. Am Samstag,22. Juli und Sonntag, 23. Juli, laden die Neusatzer Vereine zu einem bunten Programm ein. An zwölf Veranstaltungsorten in und rund um Neusatz gibt es Spiel und Spaß, viel zu sehen und zu staunen. Auch für das leibliche Wohl und Musik ist gesorgt.

Beim Pressegespräch im Rathaus lobte Oberbürgermeister Hubert Schnurr das Neusatzer Festprogramm, das von den Vereinen, zusammen mit Ortsverwaltung und Ortschaftsrat auf die Beine gestellt wurde. „In diesem Programm steckt viel Arbeit. Es ist eine runde Sache, die in Neusatz geboten wird und tatsächlich auch etwas Neues, wie man ein Jubiläum feiern kann“.

Ortsvorsteher Hans-Wilhelm Juchem berichtete, dass sich die Neusatzer schon vor zwei Jahren zusammengesetzt und überlegt hatten, wie das Jubiläum würdig gefeiert werden könnte. „Wir waren uns einig, dass wir am Festwochenende unsere einzigartige Naturlandschaft als Alleinstellungsmerkmal präsentieren wollen. Daher sind die zwölf Stationen des Festes über den ganzen Ort verteilt“, so Juchem. Neusatz ist der höchstgelegene Stadtteil Bühls, der sich vom Rheintal bis zur Schwarzwaldhochstraße erstreckt und attraktive Wanderwege mitsamt beeindruckenden Ausblicken bietet.

Vom Kloster Neusatzeck über den Grillplatz Mätti, den Sportplatz, Waldmatt bis hin zum Gebersberg verteilen sich die Aktionen. Es gibt eine Empfehlung für den Rundgang, der entsprechend ausgeschildert ist. Elf Kilometer können so begangen werden, gespickt mit unterhaltsamen Angeboten.

Jederzeit ist aber auch die Anfahrt zu einzelnen Programmpunkten möglich. Für Kinder gibt es eine eigene Laufkarte, die sie direkt zu den für sie wichtigsten Punkten führt: Zum Grillplatz Mätti mit Streichelzoo und Spielstationen, zum Sportplatz mit Spieleparcours und zum Ponyreiten am Gebersberg. Dort sind die Kinder auch zum Musikerlebnistag eingeladen. Am Sonntag findet dann auch im Kloster Neusatzeck ein Familientag mit Spielmöglichkeiten statt.

Jubiläumsfest mit Aktionen für Jung und Alt

Für Kinder wie Erwachsene interessant ist die Vorstellung alter Berufe. Was macht ein Schmied, wie arbeitet ein Steinmetz, ein Holzhandwerker und ein Schnapsbrenner? All das ist in Waldmatt zu erfahren. Parallel zu all den Aktionen lädt der Heimatverein in die Schlossberghalle zu einer Ausstellung ein, die von Neusatzer Künstlern gestaltet wird.

Das Festwochenende wird am Samstagnachmittag um 14 Uhr bei der Schlossberghalle eröffnet. Böllerschüsse werden anschließend den Start akustisch im weitverzweigten Festgelände markieren. Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst bei der Halle, bevor dann ab 10 Uhr die Stationen wieder geöffnet sind.