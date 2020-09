Neusatzer Ortsvorsteher Juchem: „Landschaftsschutz wurde in jede Baulücke hineingedrängt”

Wir haben eine Zusage von Oberbürgermeister Hubert Schnurr, dass er unsere Pläne für ein Neubaugebiet unterstützt. In Waldmatt gibt es in der Nähe des Wolfhagwegs mit dem Gewann Schweighof in den Reben eine Option. Weil die Stadt nur Neubaugebiete entwickelt, wenn sie im Besitz des Geländes ist, wurden bereits Gespräche mit den Eigentümern geführt. Durch den Geländekauf will die Kommune verhindern, dass das teuer erschlossene Gebiet nicht komplett bebaut wird und viele Baulücken bleiben.