Offenburger Schausteller: „Anordnungen der Politik bedeuteten de facto ein generelles Berufsverbot“

Jürgen Hahn wurde vor 74 Jahren in Ottenheim (heute Schwanau) im Ortenaukreis als Sohn der Schausteller Gallus und Margot Hahn geboren. 1953 zog die Familie nach Offenburg. Jürgen Hahn besuchte dort das Schiller-Gymnasium, danach die Internatsschule Triberg und schließlich das WG Offenburg, an dem er das Abitur ablegte. An der Uni Mannheim schrieb er sich als Student in den Fächern Politik, Betriebswirtschaft und Soziologie ein. Der frühe Tod der Mutter veränderte die Lebensplanung rapide. Jürgen Hahn stieg 1970 in den elterlichen Schaustellerbetrieb ein, der aus Fahrgeschäften (Autoscooter, Karussells), Spaß- und Imbissbuden bestand. In Mittelbaden machte sich der Schaustellerbetrieb Hahn vor allem in Bühlertal einen Namen, wo er stets im August das „Hauptfest“ (Patrozinium) und viele Vereinsfeste bestückte. „Sie waren“, erinnern sich Jürgen und Ehefrau Evi noch gern an diese Zeit auch wegen der direkten Nachbarschaft zum Bühlotbad, „wie Urlaub für uns.“ Seit über 25 Jahren ist das 1780 gegründete Unternehmen, das Jürgen Hahn inzwischen in fünfter Generation leitet, fester und inzwischen ältester Bestandteil des Bühler Zwetschgenfests. Für ihn, den zugleich stellvertretenden Vorsitzenden im Schausteller-Bezirk Freiburg, ist in der Jahresbilanz das Bühler Heimat- und Kulturfest der „umsatzstärkste Platz“.