57-Jähriger fährt gegen Betonpoller in Ottersweier

Nach einem Unfall in Ottersweier ist der 57-jährige Verursacher am Mittwochabend einfach davongefahren. Die Polizei konnte den Mann bald ausfindig machen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 57-jähriger Skodafahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hägenichstraße in Ottersweier gegen einen Betonpoller. Dieser fiel daraufhin gegen einen geparkten Toyota. Trotz eines Fremdschadens von über 1.000 Euro fuhr der 57-Jährige davon.

Die Beamten des Polizeirevier Bühls konnten den Mann finden. Der Grund für sein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort dürfte neben seinem Alkoholeinfluss auch der fehlende Führerschein des 57-Jährigen gewesen sein. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Nach Angaben der Polizei dürften mehrere Personen den Unfall beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bühl zu melden.

Polizeirevier Bühl Telefon: (0 72 23) 99 09 70