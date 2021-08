Aspichhof in Ottersweier passt sich den Klimaveränderungen an

Der Klimawandel macht dem Aspichhof in Ottersweier zu schaffen. Das Traditionsgut, das zahlreiche Menschen mit Handicap beschäftigt, reagiert darauf auf vielfältige Weise. Sorgen gibt es auch an anderer Stelle.

Die Nachrichten über den neuen Weltklimabericht hat Ewald Glaser schon von Berufs wegen genau verfolgt, und sie haben ihn betroffen gemacht. Der Geschäftsführer des Aspichhofs weiß längst um die Folgen des Klimawandels, an die er sich auf dem Ottersweierer Gut anzupassen versucht.

„Hart“ nennt er die Inhalte des Berichts – und fühlt sich in den Entscheidungen der vergangenen Monate bestätigt: „Wir stellen alles auf den Prüfstand, was Energie verbraucht.“

Aktuell werde der Energieverbrauch detailliert analysiert, berichtet Betriebsleiter Simon Glaser: „Wie viel Energie benötigen wir wann? Welche Teile des Hofs sind besonders energieintensiv?“ Solchen Fragen seien Teile einer Untersuchung eines Förderprogramms zur Beratung über mögliche CO 2 -Einsparungen. Aus den Ergebnissen könnten entsprechende Schlüsse gezogen werden, pro eingespartes Kilogramm CO 2 gebe es eine Vergütung, so Simon Glaser.