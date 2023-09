Ausgebüxtes Rind verletzt Passantin in Ottersweier

Am Sonntagmorgen ist in Ottersweier ein Rind ausgebüxt. Bei dem Versuch, es wieder einzufangen, wurde eine Person verletzt.

Ein ausgebüxtes Rind hat im Landkreis Rastatt am Sonntagmorgen eine Frau verletzt. Das Tier war seinem Besitzer am Sonntag in Ottersweier ausgerissen und über die Hubstraße durch den Ort gelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Menschen scheiterten zunächst daran, das Rind wieder einzufangen. Ein Tierarzt betäubte das Tier, wodurch es jedoch nach Angaben der Polizei aggressiv wurde und auf seiner Flucht eine Passantin leicht verletzte.

Betäubung wirkt bei ausgebüxtem Rind nicht sofort

Dass die Betäubung keine sofortige Wirkung zeigte, lag nach Angaben der Polizei daran, dass das in Deutschland zulässige und eingesetzte Mittel schwächer dosiert ist wie beispielsweise in anderen außereuropäischen Ländern. Der helfende Tierarzt benötigte insgesamt sieben solcher Dosen, um das Tier ruhig zu stellen.

Das Rind konnte schließlich doch noch eingefangen und in seinen Stall zurückgebracht werden.