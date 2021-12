Autofahrer verletzt sich bei Auffahrunfall auf B3 bei Otterweier leicht

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, ist ein 47-jähriger VW-Fahrer auf der B3 bei Ottersweier in das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt stehenden Mitsubishi geprallt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Offenburg musste der 34-jährige Mitsubishi-Fahrer an der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße an einer roten Ampel anhalten. Offenbar erkannte dies der 47-Jährige zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Mitsubishi-Fahrer leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.