Bürgermeisterwahl in Ottersweier: Es bleibt bei zwei Kandidaten

5.163 Ottersweierer und Ottersweierinnen sind am Sonntag, 30. April, aufgefordert, ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre zu bestimmen. Zwei Kandidaten bewerben sich um diese Stelle: Amtsinhaber Jürgen Pfetzer (CDU) und Frank Tschany aus Bühl. Pfetzer hatte seine Unterlagen bereits am ersten Tag der Bewerbungsfrist im Briefkasten des Rathauses eingeworfen, Tschany folgte am vergangenen Freitag.

Am Montag um 18 Uhr endete die Frist. Daniel Stöß, der Amtsleiter Zentrale Dienste, Bürgerservice und Soziales, kontrollierte noch einmal den Briefkasten und informierte danach die Redaktion: „Es liegen keine weiteren Bewerbungen vor.“

Pfetzer ist seit 24 Jahren Bürgermeister in Ottersweier

Jürgen Pfetzer ist seit 1999 Bürgermeister in Ottersweier. Der Verwaltungschef ist 57 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter aus erster Ehe. Er hatte unabhängig von einem möglichen Gegenkandidaten bereits eine Reihe von Wahlkampfterminen geplant.

Vorgesehen sind Bürgergespräche in Hatzenweier, Unzhurst und Ottersweier, Gespräche mit Jugendlichen und Senioren sowie eine Radtour unter dem Titel „Ottersweier kann Klimaschutz“.

Bei seiner ersten Wahl hatte Pfetzer sich bereits im ersten Wahlgang mit großem Vorsprung durchgesetzt. Damit wurde er Nachfolger von Werner Kunz, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr angetreten war. Bei der ersten Wiederwahl hatte sich Pfetzer einer Gegenkandidatin zu stellen, vor der dritten Amtsperiode hatte kein Herausforderer seinen Hut in den Ring geworfen.

Bewerbung Nummer neun

Frank Tschany lebt in Bühl und bewirbt sich in Ottersweier zum mittlerweile neunten Mal um das Amt eines Bürgermeisters. Zuletzt hatte er gesagt, dass er sich nach 15 Anläufen nicht mehr um ein Bürgermeisteramt bemühen werde. Schon in Schwanau, Lauf und Rheinmünster war er Kandidat, auch in Hasel im Landkreis Lörrach, in Sulz am Neckar, Hornberg und Eggenstein-Leopoldshafen hatte sein Name auf den Stimmzetteln gestanden.

Zuletzt hatte Tschany sich in Sasbach beworben. Im zweiten Wahlgang am vergangenen Sonntag erhielt er dort 21 Stimmen. Der 50-jährige verheiratete Vater einer Tochter ist seit eineinhalb Jahrzehnten selbstständig in der Hausmeisterbranche tätig. Außerdem arbeitet er als Zeitungszusteller.

Öffentliche Kandidatenvorstellung

Wie geht es in Ottersweier jetzt weiter? An diesem Dienstag tagt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeindewahlausschuss unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Linus Maier. Das Gremium entscheidet in der öffentlichen Sitzung über die Zulässigkeit der einzelnen Bewerbungen und legt die Reihenfolge auf dem Stimmzettel fest.

Diese richtet sich nach dem Eingang der Bewerbungen, womit der Name von Jürgen Pfetzer an erster Stelle stehen wird. Eine weitere Aufgabe des Gemeindewahlausschusses ist es, die Regularien für eine öffentliche Kandidatenvorstellung festzulegen. Der Termin sei noch unklar, werde aber sicher in der Woche ab dem 17. April stattfinden.